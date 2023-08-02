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Аяна Михайловна
Аяна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Женский
Отец
Монгуш Михаил Очурович
1944 г.р.
Мать
Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Монгуш Михаил Очурович
Мать:
Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна
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