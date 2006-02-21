Цветкова (Героева) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1960
Дата смерти21.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960
Отец: Героев Николай Иванович
Бракосочетание
11.08.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.02.2006