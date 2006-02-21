Цветкова (Героева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Героева) Людмила Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.05.1960

Дата смерти

21.02.2006

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960

Отец: Героев Николай Иванович

Мать: Героева Тамара Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
11.08.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.02.2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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