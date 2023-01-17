Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1734 и 1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Андрей Макарович

Мать ребёнка: Неонилла Михайловна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Родион Макарович

Мать ребёнка: Неонилла Михайловна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Михайловна

Смерть
Между 1734 и 1749
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