Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1734 и 1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Андрей Макарович
Мать ребёнка: Неонилла Михайловна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Родион Макарович
Мать ребёнка: Неонилла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Михайловна
Смерть
Между 1734 и 1749