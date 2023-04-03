Иван Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Лазарев

Иван Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лазарь Александров

Мать: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Бракосочетание
19.01.1848

Жена: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Дмитриева

Смерть
05.02.1889
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close