Иван Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти05.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лазарь Александров
Бракосочетание
19.01.1848
Жена: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
03.11.1850
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
25.07.1853
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Дмитриева
Смерть
05.02.1889