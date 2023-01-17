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Жорина Анна Викторова

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Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.04.1879 ст.

Муж: Жорин Никифор Никитин

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.

Сын: Жорин Александр Никифоров

Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.

Дочь: Жорина Людмила Никифорова

Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.

Сын: Жорин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.

Сын: Жорин Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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