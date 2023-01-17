Жорина Анна Викторова
Место рождения
Дата рождения24.01.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1879 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.
Сын: Жорин Александр Никифоров
Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.
Дочь: Жорина Людмила Никифорова
Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.
Сын: Жорин Иван Никифоров
Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Жорин Никифор Никитин
Смерть
Неизвестно