Тихомирова (Варзугина) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1920
Дата смерти18.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1945
Дочь: Кочеткова (Варзугина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Стефанский Николай Емельянович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
18.08.2003