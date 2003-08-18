Тихомирова (Варзугина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Варзугина) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1920

Дата смерти

18.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1945

Дочь: Кочеткова (Варзугина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Стефанский Николай Емельянович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
18.08.2003

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