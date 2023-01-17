(Ананьева) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1826
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Афонин Захарий
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1836
Сын: Афонин Никита
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1839
Сын: Афонина Андрей
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
14.06.1842
Сын: Афонин Петр
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Смерть
1874