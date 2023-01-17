(Ананьева) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ананьева) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Афонин Захарий

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
1836

Сын: Афонин Никита

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
1839

Сын: Афонина Андрей

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
14.06.1842

Сын: Афонин Петр

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Смерть
1874
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
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