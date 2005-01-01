Телякова Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телякова Наталья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1947

Сын: Теляков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Теляков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Терёхина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Теляков Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теляков Павел Васильевич

Смерть
2005
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