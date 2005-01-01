Телякова Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1947
Сын: Теляков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Теляков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Терёхина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Теляков Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005