Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.05.1940

Сын: Ишутченко Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Ишутченко Василий Макарович

Рождение ребёнка
Около 15.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Василий Макарович

Смерть
Около 1989

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