Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.05.1940
Сын: Ишутченко Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Ишутченко Василий Макарович
Рождение ребёнка
Около 15.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишутченко Василий Макарович
Смерть
Около 1989