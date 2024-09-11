Потапченков Евстафий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапченко Зоя Евстафьевна
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Потапченко Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Потапченко Афанасий Евстафьевич
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Потапченко Алексей Евстафьевич
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Потапченко Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно