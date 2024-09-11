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Потапченков Евстафий

Место рождения

Демьяновка, Сумська область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьяновка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапченко Зоя Евстафьевна

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1900

Сын: Потапченко Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1903

Сын: Потапченко Афанасий Евстафьевич

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1916

Сын: Потапченко Алексей Евстафьевич

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Потапченко Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Потапченкова Неизвестно Неизвестно

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