Синельников Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синельникова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Синельникова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синельникова Ольга Степановнс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Юрий Степанович

Мать ребёнка: Синельникова Лидия

Смерть
Неизвестно
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