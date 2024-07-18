2 Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Певгози Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Певгози Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Певгози Любовь Петровна

Отец ребёнка: Певгози Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Певгози Евдокия (Дуся) Петровна

Отец ребёнка: Певгози Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Певгози Надежда Петровна

Отец ребёнка: Певгози Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певгози Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Певгози Петр

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пельгемяйнен Анна Петровна

Отец ребёнка: Певгози Петр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Певгози Петр

Смерть
Неизвестно

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