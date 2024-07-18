2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Певгози Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Певгози Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Певгози Любовь Петровна
Отец ребёнка: Певгози Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Певгози Евдокия (Дуся) Петровна
Отец ребёнка: Певгози Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Певгози Надежда Петровна
Отец ребёнка: Певгози Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Певгози Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Певгози Петр
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пельгемяйнен Анна Петровна
Отец ребёнка: Певгози Петр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Певгози Петр
Смерть
Неизвестно