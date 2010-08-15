Фетисов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетисов Пётр Петрович

Фетисов Пётр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1925

Дата смерти

15.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.