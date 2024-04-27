Абрамович Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Абрамович Константин Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамович) Светлана Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамович) Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамович) Алла Константиновна
Мать ребёнка: не указана