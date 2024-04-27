Абрамович Владимир Константинович 1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамович Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Абрамович Константин Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамович) Светлана Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамович) Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамович) Алла Константиновна

Мать ребёнка: не указана

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