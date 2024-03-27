Бибикамал
Место рожденияд. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зинникамал
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фаттахов Загретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
?.12.1911
Сын: Фаттахов Фахретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Харисова Нурлыбанат
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Садретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно