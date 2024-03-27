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Бибикамал

Место рождения

д. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зинникамал

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фаттахов Загретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
?.12.1911

Сын: Фаттахов Фахретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Харисова Нурлыбанат

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Садретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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