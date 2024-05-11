Певзнер N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1910
Отец ребёнка: Певзнер Мануил (Монос) Исаакович (Айзикович)
Москва, город федерального значения Москва
Дата рождения взята с сайта «Память народа»
Смерть
Неизвестно