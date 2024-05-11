Певзнер N Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПевзнер N

Певзнер N

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певзнер Мануил (Монос) Исаакович (Айзикович)

Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Певзнер Яков Мануилович

Отец ребёнка: Певзнер Мануил (Монос) Исаакович (Айзикович)

Москва, город федерального значения Москва
Дата рождения взята с сайта «Память народа»
Смерть
Неизвестно

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