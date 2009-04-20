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Передних Василий Иванович

Место рождения

Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.04.1961

Дата смерти

20.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Передних Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.09.1985

Дочь: Передних Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1988

Дочь: Передних Инна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1988

Дочь: Передних Диана Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.04.2009
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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