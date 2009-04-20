Передних Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1961
Дата смерти20.04.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Отец: Передних Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
18.09.1985
Дочь: Передних Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1988
Дочь: Передних Инна Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1988
Дочь: Передних Диана Васильевна
Смерть
20.04.2009
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область