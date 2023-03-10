Морозова Мавра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Мавра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Яков Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Федот Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Прохор Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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