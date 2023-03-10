Морозова Мавра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иван Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Яков Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Федот Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно