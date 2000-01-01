Уотерс Барра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уотерс Барра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

298

Дата смерти

298

Пол

Женский

Отец

254 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
298

Отец: Баратеон Роберт

Мать: не указана

Смерть
298
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