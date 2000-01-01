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Уотерс Барра
Уотерс Барра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
298
Дата смерти
298
Пол
Женский
Отец
Баратеон Роберт
254 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
298
Отец:
Баратеон Роберт
Мать: не указана
Смерть
298
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