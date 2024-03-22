Серова (Морозова) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Морозова) Нина Кузьминична

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Место рождения

Марчата, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.11.1923

Дата смерти

25.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923

Отец: Морозов Кузьма Гурьянович

Мать: Морозова Вера Матвеевна

Марчата, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.03.1952

Сын: Серов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Серов Виктор Петрович

с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1958

Дочь: Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Серов Виктор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
учитель географии | школа №75
Смерть
25.02.1979
Саратов, город Саратов, Саратовская область
410062
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище, уч.23
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