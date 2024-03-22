Серова (Морозова) Нина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения17.11.1923
Дата смерти25.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923
Отец: Морозов Кузьма Гурьянович
Мать: Морозова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
31.03.1952
Отец ребёнка: Серов Виктор Петрович
с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1958
Дочь: Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Серов Виктор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель географии | школа №75
Смерть
25.02.1979
410062
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище, уч.23