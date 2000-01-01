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Исай Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон Тарасов

Мать: Парава Исламова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ефим Якимка

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алексей Исаев

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Игнатей Исаев

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Варвара Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Исаева

Мать ребёнка: Авдотья Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Нестерова

Смерть
Неизвестно
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