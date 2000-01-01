Исай Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон Тарасов
Мать: Парава Исламова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ефим Якимка
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Алексей Исаев
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Игнатей Исаев
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Варвара Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Исаева
Мать ребёнка: Авдотья Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Нестерова
Смерть
Неизвестно