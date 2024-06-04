Харин Артемий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Харин Емельян Демидов
Мать: Харина Акилина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Лукерья Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Епистимия
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Харина) Евдокия Артемьева
Мать ребёнка: Харина Епистимия
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Харин Логин Артемьев
Мать ребёнка: Харина Епистимия
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Харина) Марфа Артемьева
Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Харин Иов Артемьев
Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Харин Пимен Артемьев
Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Харина) Татьяна Артемьева
Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова
Смерть
1852