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Харин Артемий Емельянов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Харин Емельян Демидов

Мать: Харина Акилина Кириллова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Лукерья Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Епистимия

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Харина) Евдокия Артемьева

Мать ребёнка: Харина Епистимия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Харин Логин Артемьев

Мать ребёнка: Харина Епистимия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Харина) Марфа Артемьева

Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Харин Иов Артемьев

Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Харин Пимен Артемьев

Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Харина) Татьяна Артемьева

Мать ребёнка: Харина Лукерья Логинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1852
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

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