Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

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Место рождения

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.06.1896

Дата смерти

11.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896

Отец: Лебский Пантелей Алексеевич

Мать: (Лебская) Марфа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1924

Муж: Богословский Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Богославский Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Сын: Богословский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
12.07.1937

Сын: Богословский Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
11.03.1979
Кировск, город Кировск, Мурманская область

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