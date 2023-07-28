Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1896
Дата смерти11.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896
Отец: Лебский Пантелей Алексеевич
Мать: (Лебская) Марфа
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богославский Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1932
Сын: Богословский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович
Рождение ребёнка
12.07.1937
Сын: Богословский Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Богословский Николай Филиппович
Смерть
11.03.1979