Исхак
Место рожденияс.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхаков Шәрип
с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Смерть
Неизвестно