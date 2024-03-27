(Гайсина) Бәгыйдә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гайсина) Бәгыйдә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусин Гайса

Мать: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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