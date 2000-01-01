Боровкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Константин

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Константин

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Боровков Константин

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Константин

Работа или профессия
Неизвестно
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