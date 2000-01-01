Боровкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Константин
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Константин
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Боровков Константин
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Константин
Работа или профессия
Неизвестно