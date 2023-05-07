Терреу Руа Энрик
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.2005
Дочь: Терреу Куприна Лаура
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2011
Дочь: Терреу Куприна Марта
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности