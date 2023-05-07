Терреу Руа Энрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терреу Руа Энрик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.2005

Дочь: Терреу Куприна Лаура

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2011

Дочь: Терреу Куприна Марта

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Бракосочетание
Неизвестно

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