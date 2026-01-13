Фон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна
женский, родилась 24.10.1895, Флоренция
умерла 31.10.1989, город Азоло, Тревизо, Венеция, Итальянская Республика
ОтецЛопухин Иван Николаевич31.10.1862 г.р.
МатьЛопухина (Краснокутская) Татьяна Николаевна1872 г.р.
Супруги
Фон Дервиз Владимир Павлович02.01.1892 г.р.
Турчанинов Георгий АлександровичДо 1899 г.р.Показать еще 1
Дети
Фон Дервиз Марина ВладимировнаОколо 26.02.1914 г.р.
Фон Дервиз Елена Владимировна05.02.1915 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1895
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
Около 26.02.1914
Дочь: Фон Дервиз Марина Владимировна
Отец ребёнка: Фон Дервиз Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1915
Дочь: Фон Дервиз Елена Владимировна
Отец ребёнка: Фон Дервиз Владимир Павлович
Бракосочетание
После 1920
Бракосочетание
После 1925
Смерть
31.10.1989
город Азоло, Тревизо, Венеция, Итальянская Республика