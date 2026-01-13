Фон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна 24.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.10.1895, Флоренция

умерла 31.10.1989, город Азоло, Тревизо, Венеция, Итальянская Республика

Отец
Лопухин Иван Николаевич31.10.1862 г.р.
Мать
Лопухина (Краснокутская) Татьяна Николаевна1872 г.р.
Супруги
Фон Дервиз Владимир Павлович02.01.1892 г.р.
Турчанинов Георгий АлександровичДо 1899 г.р.
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Дети
Фон Дервиз Марина ВладимировнаОколо 26.02.1914 г.р.
Фон Дервиз Елена Владимировна05.02.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1895

Отец: Лопухин Иван Николаевич

Мать: Лопухина (Краснокутская) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
1913

Муж: Фон Дервиз Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Около 26.02.1914

Дочь: Фон Дервиз Марина Владимировна

Отец ребёнка: Фон Дервиз Владимир Павлович

Рождение ребёнка
05.02.1915

Дочь: Фон Дервиз Елена Владимировна

Отец ребёнка: Фон Дервиз Владимир Павлович

Бракосочетание
После 1920

Муж: Турчанинов Георгий Александрович

Бракосочетание
После 1925

Муж: Степанов Иван Владимирович

Смерть
31.10.1989
город Азоло, Тревизо, Венеция, Итальянская Республика

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