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Леминов (Куперман) Федосья (Феня)
Леминов (Куперман) Федосья (Феня)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
1981
Пол
Женский
Отец
Куперман Моисей
Мать
Куперман (Макальская) Анна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Куперман Моисей
Мать:
Куперман Анна
Смерть
1981
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