Леминов (Куперман) Федосья (Феня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леминов (Куперман) Федосья (Феня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Куперман Моисей

Мать: Куперман Анна

Смерть
1981
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