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Маковкин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1945

Дата смерти

28.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1969

Сын: Маковкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Ольга Александровна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Пупарева Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Ольга Александровна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ольга Александровна

Смерть
28.07.2010
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