Маковкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1945
Дата смерти28.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1969
Сын: Маковкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Гусева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Пупарева Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2010