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Брянцева (Брянцева) Екатерина
Брянцева (Брянцева) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1962
Дата смерти
1964
Пол
Женский
Отец
Брянцев Николай
Мать
Брянцева (Веляева) Анна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962
Отец:
Брянцев Николай
Мать:
Брянцева Анна
Смерть
1964
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