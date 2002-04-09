Брянцева (Брянцева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрянцева (Брянцева) Екатерина

Брянцева (Брянцева) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1962

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962

Отец: Брянцев Николай

Мать: Брянцева Анна

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close