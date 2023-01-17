Балагурова Анисья Александровна
Место рожденияЗабайкальский край
Дата рождения14.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925
Отец: Балагуров Александр
Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.08.1947
Дочь: Хомколова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Хомколов Павел Филиппович
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно