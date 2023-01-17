Балагурова Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова Анисья Александровна

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Место рождения

Забайкальский край

Дата рождения

14.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: Балагуров Александр

Мать: Балагурова Анастасия Спиридоновна

Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.08.1947

Дочь: Хомколова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Хомколов Павел Филиппович

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомколов Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно
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