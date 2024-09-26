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Кривощеков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривощекова Агафья Никифоровна

Место жительства
1898
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Дочь: (Кривощекова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144, оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17
Рождение ребёнка
27.06.1899

Сын: Кривощеков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.

Сын: Кривощеков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
воспреемники: Максим Игнатов Сажентов (фамилия неточно) и крестьянская девица Дарья Яковлевна Кривощекова см. ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 12, запись 20 ГААК
Восприемник
08.04.1901 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
восприемник у Георгия Филипова Мансурова совместно с девицей Ириной Яковлевной Ошмариной ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 25, запись 59 ГААК
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.

Сын: Кривощеков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/6/247 запись 111
Восприемник
09.01.1903
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. запись номер 16 8/9.01.1903 МК 144/6/529 ГААК восприемник у Татьяны Ивановны Кривощековой (отец Иван Никонов Кривощеков и жена его Дарья Никитина) , второй восприемник Дарья Яковлевна Ошмарина
Восприемник
09.01.1903 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГАКК 144/6/529 запись 16 (стр. 8) Богоявленская церковь с. Камень крестили крест. дочь Ивана Никонова Кривощекова Татьяну, восприемники: крестьянская девица Ирина Яковлевна Ошмарина и Николай Яколве... Показать все
Восприемник
13.07.1903 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/529 запись135 Богоявленскя церковь восприемник у сына Мансурова Филиппа Мартемьяновича Прокопия, совместно с Ошмариной Ириной Яковлевной
Восприемник
09.01.1904 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/6/529 запись 16 восприемник у Татьяны Никоновой Кривощековой и его жены Дарьи Никитиной. второй восприемник девица Ирина Яковлевна Ошмарина
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.

Дочь: (Кривощекова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/06/529 стр 85 запись №230 Восприемники: крестьянин с. Камень Павел*** Нештаев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Баяндина
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Сын: Кривощеков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/733 запись 270 стр 99
Смерть
Неизвестно

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