Кривощеков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1898
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Дочь: (Кривощекова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
ГААК фонд 144, оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17
Рождение ребёнка
27.06.1899
Сын: Кривощеков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.
Сын: Кривощеков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
воспреемники: Максим Игнатов Сажентов (фамилия неточно) и крестьянская девица Дарья Яковлевна Кривощекова см. ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 12, запись 20 ГААК
Восприемник
08.04.1901 ст.
восприемник у Георгия Филипова Мансурова совместно с девицей Ириной Яковлевной Ошмариной ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 25, запись 59 ГААК
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.
Сын: Кривощеков Федор Николаевич
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
см. ГААК 144/6/247 запись 111
Восприемник
09.01.1903
см. запись номер 16 8/9.01.1903 МК 144/6/529 ГААК восприемник у Татьяны Ивановны Кривощековой (отец Иван Никонов Кривощеков и жена его Дарья Никитина) , второй восприемник Дарья Яковлевна Ошмарина
Восприемник
09.01.1903 ст.
ГАКК 144/6/529 запись 16 (стр. 8) Богоявленская церковь с. Камень крестили крест. дочь Ивана Никонова Кривощекова Татьяну, восприемники: крестьянская девица Ирина Яковлевна Ошмарина и Николай Яколве... Показать все
Восприемник
13.07.1903 ст.
ГААК 144/6/529 запись135 Богоявленскя церковь восприемник у сына Мансурова Филиппа Мартемьяновича Прокопия, совместно с Ошмариной Ириной Яковлевной
Восприемник
09.01.1904 ст.
см. ГААК 144/6/529 запись 16 восприемник у Татьяны Никоновой Кривощековой и его жены Дарьи Никитиной. второй восприемник девица Ирина Яковлевна Ошмарина
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.
Дочь: (Кривощекова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
см. ГААК 144/06/529 стр 85 запись №230 Восприемники: крестьянин с. Камень Павел*** Нештаев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Баяндина
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Сын: Кривощеков Степан Николаевич
Мать ребёнка: Кривощекова Агафья Никифоровна
ГААК 144/6/733 запись 270 стр 99
Смерть
Неизвестно