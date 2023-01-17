Жариков Григорий Николаев
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: Жариков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Жариков Евстафий Григорьев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Жариков Терентий Григорьев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1813 ст.
Мать ребёнка: Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора
Смерть
Неизвестно