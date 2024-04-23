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Ирина Васильевна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Василий Георгиевич

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Леонтий Георгиевич

Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1890

Сын: Илья Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Зайцев Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1897

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1898

Сын: Георгий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Агрипина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Илларион Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1915

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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