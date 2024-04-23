Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Василий Георгиевич
Мать: не указана
Муж: Леонтий Георгиевич
Сын: Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Илья Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Зайцев Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Георгий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Агрипина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Илларион Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Ульяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Сын: Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Георгиевич