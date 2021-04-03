Ягодкин Олег Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодкин Олег Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1965

Дата смерти

03.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

УЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1965

Отец: Ягодкин Сергей Александрович

Мать: Ягодкина (Терновая) Антонина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ягодкина Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.2013

Сын: Ягодкин Лев Олегович

Мать ребёнка: Ягодкина Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.2013

Сын: Ягодкин Лев Олегович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.04.2021

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