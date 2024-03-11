Марина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Устинья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Катерина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Смерть
Неизвестно