Марина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Устинья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Катерина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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