Каблучий Иван Спиридонович
Место рожденияАкмолинская область, омский уезд, Новоуральск
Дата рождения1893
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Каблучий Спиридон Прадед
Мать: не указана
Акмолинская область, омский уезд, Новоуральск
Рождение ребёнка
06.08.1921
Дочь: Дьяченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Каблучая Неизвестно 1 жена
жил в Печоре
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Каблучий Григорий Иванович
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
12.?.1930
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Поникаровская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
очень сильный, звали в москву. был признан кулаком, угнали по этапу. Жену забрали в тюрьму в омск. Потом ее и его отпустили. 2 раз забрали на беломор канал там и помер. Нашел в архиве что служил в 1мв... Показать все