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Каблучий Иван Спиридонович

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Место рождения

Акмолинская область, омский уезд, Новоуральск

Дата рождения

1893

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Каблучий Спиридон Прадед

Мать: не указана

Акмолинская область, омский уезд, Новоуральск
Рождение ребёнка
06.08.1921

Дочь: Дьяченко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Каблучий Иван Иванович

Мать ребёнка: Каблучая Неизвестно 1 жена

жил в Печоре
Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Каблучий Григорий Иванович

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
12.?.1930

Сын: Каблучий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Поникаровская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Каблучая Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблучая Неизвестно 1 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблучая Матрена Васильевна

Смерть
1937
очень сильный, звали в москву. был признан кулаком, угнали по этапу. Жену забрали в тюрьму в омск. Потом ее и его отпустили. 2 раз забрали на беломор канал там и помер. Нашел в архиве что служил в 1мв... Показать все
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