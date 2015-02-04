Страшкова (Коноплева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страшкова (Коноплева) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1951

Дата смерти

04.02.2015

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1915 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коноплева Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косинов Виктор Алексеевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страшков Николай Петрович

Смерть
04.02.2015
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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