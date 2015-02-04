Страшкова (Коноплева) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1951
Дата смерти04.02.2015
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косинов Виктор Алексеевич
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2015
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область