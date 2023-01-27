Кривоногова Анастасия Андреевна До 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногова Анастасия Андреевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1870

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Чеченков Василий Петрович1859 г.р.
Дети
Чеченкова (Кривоногова) Анна ВасильевнаДо 1885 г.р.
Чеченков Александр Васильевич06.03.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Василий Петрович

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Чеченкова (Кривоногова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Чеченков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Кривоногов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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