Кривоногова Анастасия Андреевна
женский, родилась До 1870
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Чеченков Василий Петрович1859 г.р.
Дети
Чеченкова (Кривоногова) Анна ВасильевнаДо 1885 г.р.
Чеченков Александр Васильевич06.03.1901 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Чеченкова (Кривоногова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Чеченков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Кривоногов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно