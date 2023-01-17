Кривоногова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Чеченкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Чеченков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Кривоногов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно