Кривоногова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Чеченкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Чеченков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Кривоногов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чеченков Василий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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