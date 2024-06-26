Захаров Тимофей Денисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Тимофей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Захарова Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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