Захаров Тимофей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Захарова Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна
Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно