Угрюмов Иван Амосов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1725 и 1727
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1727
Отец: Угрюмов Амос Федоров
Мать: Угрюмова Марфа Филипова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Угрюмова Анна Иванова
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Угрюмов Павел Иванов
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Угрюмов Иван Иванов
Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777