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Угрюмов Иван Амосов

Место рождения

Шемино

Дата рождения

Между 1725 и 1727

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1727

Отец: Угрюмов Амос Федоров

Мать: Угрюмова Марфа Филипова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Угрюмова Анна Иванова

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Угрюмов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Угрюмов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Угрюмов Павел Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Угрюмов Максим Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Угрюмов Иван Иванов

Мать ребёнка: Угрюмова Соломония Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Соломония Яковлева

Смерть
1777
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