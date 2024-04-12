Кряквина Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Анастасия Назаровна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кряквин Тихон Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кряквин Силуан Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кряквин Семен Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кряквин Тарас Федорович

Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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