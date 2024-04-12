Кряквина Анастасия Назаровна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Кряквин Федор Алферович
Смерть
Неизвестно