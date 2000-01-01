Учаева (Суханова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУчаева (Суханова) Прасковья Петровна

Учаева (Суханова) Прасковья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.?.?

Сын: Учаев Виктор Федорович

Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич

с.Макенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локаенко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Федор Григорьевич

Смерть
04.?.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close