Учаева (Суханова) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.?.?
Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич
с.Макенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локаенко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Учаев Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.?.?