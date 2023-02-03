Семенцова (Ефремова) Евдокия Фёдоровна 28.02.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Семенцова (Ефремова) Евдокия Фёдоровна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 28.02.1899 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Ефремов Фёдор Константинович1879 ст. г.р.
Мать
Ефремова (Сердюкова) Мария Никитина1877 ст. г.р.
Супруги
Семенцов Фёдор Данилович1899 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899 ст.

Отец: Ефремов Фёдор Константинович

Мать: Ефремова (Сердюкова) Мария Никитина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.2об.3

Крещение
28.02.1899 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
05.11.1917 ст.

Муж: Семенцов Фёдор Данилович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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