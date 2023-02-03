Семенцова (Ефремова) Евдокия Фёдоровна
женский, родилась 28.02.1899 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецЕфремов Фёдор Константинович1879 ст. г.р.
МатьЕфремова (Сердюкова) Мария Никитина1877 ст. г.р.
Супруги
Семенцов Фёдор Данилович1899 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899 ст.
Крещение
28.02.1899 ст.
Бракосочетание
05.11.1917 ст.
Смерть
Неизвестно
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.2об.3