Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна

Место рождения

Старогумерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.06.1921

Дата смерти

25.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Старогумерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Мунавир Шайагзамович

Рождение ребёнка
01.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Мунавир Шайагзамович

Смерть
25.12.2007
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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