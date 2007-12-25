Юсупова (Аскарова) Закия Хасиятовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1921
Дата смерти25.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсупов Мунавир Шайагзамович
Смерть
25.12.2007
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан