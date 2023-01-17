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Богомяков Борис Васильевич

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Место рождения

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

09.12.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.03.1958

Дочь: Савченко Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Богомякова Людмила Яковлевна

Дессау, ГДР
Рождение ребёнка
12.10.1960

Дочь: Богомякова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Богомякова Людмила Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомякова Людмила Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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