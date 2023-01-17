Богомяков Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1958
Дочь: Савченко Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Богомякова Людмила Яковлевна
Дессау, ГДР
Рождение ребёнка
12.10.1960
Дочь: Богомякова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Богомякова Людмила Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана