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Зайшлов Игнат

Место рождения

Шербакульский р-н, Омская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковыршина (Зайшлова) Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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