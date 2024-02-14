Зайшлов Игнат
Место рожденияШербакульский р-н, Омская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковыршина (Зайшлова) Ульяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно