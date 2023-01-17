Кулюк (Щербакова) Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1991
Сын: Кулюк Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кулюк Георгий Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1993
Дочь: Кулюк Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Кулюк Георгий Александрович
Рождение ребёнка
12.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулюк Георгий Александрович