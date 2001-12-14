Орловский Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти14.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Кайкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Орловская Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1968
Сын: Орловский Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Орловская Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2001