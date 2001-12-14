Орловский Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

14.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Орловский Алексей Николаевич

Мать: Орловская Аграфена Архиповна

Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Кайкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Орловская Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Орловский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Орловская Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Наталья Федоровна

Смерть
14.12.2001
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